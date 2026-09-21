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Projenin tamamlanmasıyla Kargı’ya gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde kullanabileceği yeni bir merkez kazandırılacak.

İhaleyi kazanan yükleniciye sözleşmenin ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılacak. Gençlik merkezinin ise yer tesliminden itibaren 360 takvim gününde tamamlanması öngörülüyor.

Yeni gençlik merkezi, Bahçelievler Mahallesi 501 ada 1 parsel üzerinde inşa edilecek.

Çorum İl Özel İdaresi, Kargı ilçesine kazandırılacak gençlik merkezi için yapım ihalesine çıktı.

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