Çorum İl Özel İdaresi, Kargı ilçesine kazandırılacak gençlik merkezi için yapım ihalesine çıktı.
Yeni gençlik merkezi, Bahçelievler Mahallesi 501 ada 1 parsel üzerinde inşa edilecek.
İHALE 7 EKİM’DE
Açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.30’da Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu’nda yapılacak. Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda alınacak.
360 GÜNDE TAMAMLANACAK
İhaleyi kazanan yükleniciye sözleşmenin ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılacak. Gençlik merkezinin ise yer tesliminden itibaren 360 takvim gününde tamamlanması öngörülüyor.
Projenin tamamlanmasıyla Kargı’ya gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde kullanabileceği yeni bir merkez kazandırılacak.