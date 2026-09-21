Çorum İl Özel İdaresi, Kargı ilçesine kazandırılacak gençlik merkezi için yapım ihalesine çıktı.

Yeni gençlik merkezi, Bahçelievler Mahallesi 501 ada 1 parsel üzerinde inşa edilecek.

İHALE 7 EKİM’DE

Açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.30’da Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu’nda yapılacak. Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda alınacak.

360 GÜNDE TAMAMLANACAK

İhaleyi kazanan yükleniciye sözleşmenin ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılacak. Gençlik merkezinin ise yer tesliminden itibaren 360 takvim gününde tamamlanması öngörülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla Kargı’ya gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde kullanabileceği yeni bir merkez kazandırılacak.

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Muhabir: NURDAN AKBAŞ