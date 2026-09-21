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Emekli Edebiyat Öğretmeni vefat etti

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Uzun'un kesin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.

Uzun'un cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Nesimi Uzun'u (55) evinin önünde yerde hareketsiz yatarken gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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