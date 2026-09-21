Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli bölge ve işyerlerinde istihdam edilmek üzere 50 sürekli işçi alacağını duyurdu. Alımlar “Düz İşçi (Beden İşçisi Genel)” kadrosunda gerçekleştirilecek.

İŞKUR üzerinden alınacak başvurular 5 gün boyunca devam edecek.

ÇORUM’A 1 İŞÇİ ALINACAK

İlan kapsamında Çorum için 1 kişilik sürekli işçi kadrosu ayrıldı. Adayların en az ilkokul, en fazla ortaöğretim mezunu olması gerekiyor.

Başvuracak adayların 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor. Ayrıca adayların beden gücü gerektiren işlerde, arazide ve vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumunun bulunmaması gerekiyor.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

Başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreyle yapılabilecek. Adaylar ayrıca İŞKUR hizmet noktaları ve Alo 170 üzerinden de başvurabilecek.

Her aday Karayolları Genel Müdürlüğünün yayımlanan ilanlarından yalnızca birine müracaat edebilecek. Birden fazla ilana başvurduğu belirlenen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

GÜNLÜK ÜCRET 2 BİN 665 LİRA

İşe alınacak işçilerin çıplak yevmiyesi 2 bin 665 lira 13 kuruş olacak. İşçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacak.

Ataması yapılacak adaylardan “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu” da istenecek.

İŞÇİLER KURA İLE BELİRLENECEK

İŞKUR tarafından gönderilen adaylar arasından işe alınacak kişiler kura yöntemiyle belirlenecek. Açık iş sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının dört katı kadar da yedek aday belirlenecek.

Kuranın yapılacağı tarih ve yer ile adaylardan istenecek belgeler, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden daha sonra duyurulacak.