Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şubesi, 8. Olağan Genel Kurul sürecinin delege seçimleri için sandık başına gidiyor. Merkez ilçe dâhil olmak üzere toplam 14 ilçede gerçekleştirilecek seçimler için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, teşkilat içi demokrasinin ve birlik beraberlik ruhunun en güzel örneğinin sergileneceğini belirterek, “Sendikamızın 8. Olağan Genel Kurul sürecini, camiamıza yakışır bir olgunluk ve heyecanla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 13 ilçemizde 24 Eylül 2026 Perşembe günü Merkez ilçemizde 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Atatürk Anadolu Lisesi’nde tüm üyelerimizin geniş katılımıyla delege seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Üyelerimizin iradesinin sandığa yansıyacağı bu demokratik şölenin, sendikal mücadelemize yeni bir güç ve dinamizm katacağına inanıyoruz. Seçimlerimizin başta Çorum eğitim camiamız olmak üzere, sendikamıza ve tüm üyelerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

24-26 Eylül tarihleri arasında oy kullanma hakkına sahip tüm üyelerin sandık başına davet edildiği seçim maratonunun ardından, belirlenen delegelerle birlikte 8. Olağan Genel Kurul takvimi işlemeye devam edecek.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR