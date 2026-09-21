Ankara'da akülü aracıyla balon satarak geçimini sağlayan Çorumlu Fırat Tura, acı kazada hayatını kaybetti.
Çorum’un Bayat ilçesi Yoncalı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki engelli genç, otomobilin çarpması sonucu köprüden aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Genç yaşta kazaya kurban giden gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yoncalı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ