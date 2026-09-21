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Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çorum’un Bayat ilçesi Yoncalı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki engelli genç, otomobilin çarpması sonucu köprüden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

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