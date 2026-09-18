Çorum FK 19 Taraftarlar Derneği yönetimi ve tribün liderleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Çorum FK 19 Taraftarlar Derneği Başkanı Batuhan Aslan ile tribün liderleri Hüseyin Nalcı, Ferdi Tekel, Özgür Yalvaç, Soner Demirci, İsmail Yalvaç ve Hasan Tekel katıldı.

Gerçekleşen görüşmede Çorum FK, taraftarlar ve tribünlere ilişkin konular üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Çorum FK’nın şehir için taşıdığı önem ve taraftar desteğinin kulübe sağladığı katkıda gündeme geldi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, dernek yönetimi ve tribün liderleri de, misafirperverliğinden dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti.