Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu başvuru ücretlerinde değişiklik yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, en yüksek başvuru bedeli 50 bin TL ile Süper Lig kulüplerine ait.

Kulüplerin Tahkim Kurulu'na yapacağı başvurular için ödemesi gereken ücretler, lig kategorilerine göre yeniden belirlendi. Buna göre bir kulübün Tahkim Kurulu'na başvurabilmesi için ödeyeceği bedel, mücadele ettiği lige göre değişiyor.

Belirlenen tarifeye göre; Süper Lig kulüpleri Tahkim Kurulu başvurusu için 50 bin TL ödeyecek. Bu rakam TFF 1. Lig kulüpleri için 30 bin TL, TFF 2. Lig kulüpleri için 20 bin TL, TFF 3. Lig kulüpleri için ise 15 bin TL olarak uygulanacak.

Alt liglerde de başvuru ücretleri dikkat çekiyor. Bölgesel Amatör Lig kulüpleri 10 bin TL, kadın ligleri ve gelişim liglerinde yer alan kulüpler de 10 bin TL başvuru ücreti ödeyecek.

Diğer amatör liglerde mücadele eden kulüpler için belirlenen Tahkim Kurulu başvuru bedeli ise 7 bin 500 TL.