Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin geride kalan 6 haftalık periyodunda attığı ve yediği gollerle de dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlı takım 6 maçın 5’inde kalesinde gol görürken, kalesini sadece 1 maçta gole kapatabildi.

YARISINI BEŞİKTAŞ ATTI

Sadece 4.haftada 3-0 kazandığı Eyüpspor maçında kalesini gole kapatabilen Arca Çorum FK, diğer 5 karşılaşmada tam 12 gol yedi.

Ligin ilk haftasında Galatasaray’la deplasmanda 2-2 berabere kalan Arca Çorum FK, sahasında Kasımpaşa’ya 1-0 kaybettikten sonra konuk olduğu Beşiktaş’a 6-2 yenilen Arca Çorum FK, 12 golün yarısını bu maçta kalesinde gördü.

5.haftada, deplasmanda 5-1 kazandığı Samsunspor maçında da kalesini kapatamayan Arca Çorum FK, en son evinde 2-1 kaybettiği Alanyaspor karşılaşmasında kalesinde 2 gol birden gördü.

EN ÇOK GOL YİYEN BEŞ TAKIMDAN BİRİ

Arca Çorum FK, ligin en çok gol yiyen takımları arasında da ilk sıralarda yer alıyor. Eyüpspor 16 golle ligin en çok gol yiyen takımı olurken, İstanbul ekibini 15 golle Göztepe, 13 golle Gençlerbirliği, 12’şer golle de Arca Çorum FK ile Samsunspor izliyor.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMLARI ARASINDA

Arca Çorum FK, yediği goller kadar attığı gollerle de dikkat çekiyor. 6 maçın 5’inde skor bulan Çorum ekibi, sadece 1-0 kaybettiği Kasımpaşa maçında gol atamazken, diğer 5 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

Fenerbahçe 16 golle ligin en çok gol atan takımı olurken, sarı-lacivertli ekibi 15 golle Amedspor, 14 golle Galatasaray, 13’er golle re Arca Çorum FK, Galatasaray ve Trabzonspor izledi.

Uğur Uçar’la yollarını ayıran Arca Çorum FK’nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz nezaretindeki savunma ve hücum performansı merakla bekleniyor.