Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Osmancık Belediyespor’da bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Osmancık Belediyespor yönetimi iç transferde 4 oyuncu ile yeniden anlaşma sağlarken, altyapıdan da 4 oyuncu ile A takım sözleşmesi imzaladı.

Kırmızı-Beyazlı Kulüp iç transferde kaptan köşe oyuncusu Yaren Aksu, pasör çaprazı İrem Kul, orta oyuncu Zeynep Aksoy ve köşe oyuncu Müfide Keleş ile yeni sezonda da anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ayrıca geçtiğimiz sezon altyapıda mücadele eden oyunculardan libero Güneş Yılmaztürk, pasör Naz Altunkiremit, pasör çaprazı Zeren Yonar ve libero Macide Kent ile A takıma dahil edilerek sözleşme imzalandığını açıkladı.