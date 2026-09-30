Çorum’un kadın voleybolundaki lokomotif kulüplerinden Osmancık Belediyespor, 2026-2027 Sezonunda mücadele edeceği 2.Lig öncesinde güçlü bir sponsorla anlaşma sağladı.

Kulüpte yapılan açıklamaya göre, Tüm Çorumlu Dernekler Federasyonu

Genel Başkanı, TSTK Denetleme Kurulu Başkanı, LİGDER Genel Başkanı ve aynı zamanda Osmancık Güreş Ağası, iş insanı Yasin Akça’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Akça Grup, Osmancık Belediyespor’un 2026-2027 Sezonundaki isim sponsoru oldu.

Yeni sezonda yoluna başantrenör Ümit Gözgöz’le devam edecek olan Osmancık Belediyespor’un bu sponsorluk anlaşmasından sonra 2.Lig’de geçtiğimiz sezonlara göre daha güçlü bir kadro ile yer alması bekleniyor.