Osmancık Belediyespor’da yıllardır başantrenör olarak görev yapan Ümit Gökgöz’le yeni sezonda da yola devam edileceği açıklandı.

Kadınlar Türkiye 2.Ligi’nde yıllardır Çorum’u temsil eden Osmancık Belediyespor, özellikle alt yaş kategorilerinde kazandığı başarılarla dikkat çekiyor. Çorum voleybolunun lokomotifi durumundaki Osmancık ekibi, elde edilen başarıların mimarı Ümit Gökgöz’le yeni sezonda da yola devam edecek. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yeni sezon Yeni hedefler doğrultusunda Baş antrenörümüz Ümit Gökgöz ile yola devam” ifadeleri kullanıldı.