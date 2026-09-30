Merkez ofisi Ankara’da, ana üretim tesisleri ise Sungurlu’da bulunan, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi firmalarından, Süper Lig’de mücadele eden Çorum FK’nın da ana sponsporu olan Arca’nın ortaklarından Leman Özgür Rodoplu, Türk futbolunun devlerinden Beşiktaş’a yönetici oluyor.

Beşiktaş’ın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan adayı olan mevcut başkan Serdal Adalı, kongre öncesinde yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil’e teslim etti. Arca Savunma Savunma ortaklarından Leman Özgür Rodoplu’nun da yer aldığı Serdar Adalı başkanlığındaki asıl listede şu isimler bulunuyor: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre.

Beşiktaş’ın seçimli olağanüstü genel kurulu 4 Ekim Pazar günü, İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda, saat 10.00’da başlayacak.