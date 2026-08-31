Sungurlu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen açılışlar ve konser programıyla coşkuyla kutlandı. İlçede hayata geçirilen ARCA Çorum FK Sokağı ile “Anadolu’nun Yükselen Gücü Sungurlu” Kavşağı düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.

Açılış programlarının ardından Zafer Bayramı kutlamaları, ünlü sanatçı Özgür Can Çoban konseriyle devam etti. Çoban ve orkestrasının seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle meydanı dolduran binlerce Sungurlulu, 30 Ağustos’un coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Programa; MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Kamu-Sen İl Başkanı Abdullah Güdek, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Etem Alaf, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“ZAFER BAYRAMI’MIZI

BİRLİKTE KUTLADIK”

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ilçede birlik ve beraberlik içerisinde kutlandığını belirterek, açılışları gerçekleştirilen projelerin Sungurlu’nun sosyal, sportif ve kentsel kimliğine değer katacağını ifade etti.

Başkan Dere, “Bu anlamlı günü böylesine güzel bir organizasyonla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadık. Konserimize katılarak Zafer Bayramı coşkumuzu paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Başta kıymetli sanatçımız Özgür Can Çoban ve orkestrası olmak üzere, organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı bir kez daha kutluyorum.” dedi.

Sungurlu’da gün boyu devam eden etkinlikler, gece boyunca süren konser programıyla sona erdi.