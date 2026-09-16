Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda kutlanacak olan Ahilik Haftası Çorum’da 17-18 Eylül 2026 tarihleri arasında kutlanacak.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, bu yıl 39.’su düzenlenecek olan Ahilik Haftası’nın esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını temenni etti. Birliğe bağlı tüm esnaf odaları temsilcilerini ve esnaf ve sanatkarları Çorum’da yapılacak kutlamalara davet eden Gür, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Ahilik kültürünün taşıdığı değerlerin günümüzde de yaşatılması gerektiğini kaydetti.

Ahiliğin yalnızca esnaf ve sanatkarların mesleki dayanışmasını ifade eden bir anlayış olmadığını belirten Recep Gür, Ahilik kültürünün dürüstlük, güven, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma, alın teri ve helal kazanç gibi önemli değerleri bünyesinde barındırdığını söyledi.

ÇESOB Başkanı Gür, Ahilik teşkilatının yüzyıllardır esnaf ve sanatkarların yolunu aydınlatan önemli bir kültürel miras olduğunu kaydederek, “Ahilik; emeğe saygının, alın terinin, dürüst ticaretin, kardeşliğin ve dayanışmanın adıdır. Ahilik kültürü, esnaf ve sanatkarların sadece mesleki hayatına değil, toplum hayatına da yön veren köklü bir anlayıştır” diye konuştu.

“AHİLİK, BİZİM KÖKLÜ DEĞERİMİZ”

Ahilik geleneğinin geçmişten geleceğe aktarılması gereken önemli bir miras olduğunu aktaran Başkan Gür, günümüz ticaret hayatında da Ahilik ilkelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Gür, “Bugün esnaf ve sanatkarlarımızın en büyük gücü, müşterisiyle kurduğu güven ilişkisidir. Ahilik bize, kazancın yanında gönül kazanmayı, komşusunu ve meslektaşını gözetmeyi, ihtiyaç sahibinin yanında olmayı ve işini en güzel şekilde yapmayı öğretmektedir. Bu anlayışın yeni nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

“ESNAF VE SANATKARLAR

TOPLUMUN TEMEL DİREĞİ”

Çorum esnaf ve sanatkarlarının kent ekonomisinin yanı sıra sosyal hayatın da önemli bir parçası olduğunu belirten ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnafın vatandaşlarla iç içe olduğunu ve toplumsal dayanışmanın en önemli unsurlarından birini oluşturduğunu dile getirdi.

Ahilik Haftası'nın bu değerlerin yeniden hatırlanması açısından önemli bir fırsat olduğunu anlatan Gür, esnaf ve sanatkarların mesleklerini dürüstlük, güven ve sorumluluk anlayışı içerisinde sürdürmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Gür, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: ‘’Ahilik Haftası vesilesiyle başta Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm esnaf camiamızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum. Ahilik kültürünün temelinde bulunan kardeşlik, birlik, beraberlik, dayanışma, dürüstlük ve helal kazanç anlayışının toplumumuzda daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Ahilik geleneğini yaşatan, alın teriyle ve emeğiyle ekmeğini kazanan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum.’’

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ahilik Haftası’nın birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dileyerek, tüm esnaf ve sanatkar camiasına sağlık, huzur ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Ahilik Haftası kutlama programı ise şöyle:

17 EYLÜL PERŞEMBE: “Saat 08.30 - Yılın Ahisi’nin de katılacağı ÇESOB’ta kahvaltı ikramı, Saat 10.00 - Kutlama komitesi tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Saat 10.30 - ÇESOB ve Kutlama Komitesi ile birlikte Çorum Valisi Ali Çalgan’ın ziyaret edilmesi, Saat 11.30 - ÇESOB ve Kutlama Komitesi ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ziyaret edilmesi, Saat 12.30 - Mehteran ekibi eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’ndan Hürriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü, Saat 12.45 - Program açılışı (İstiklal Marşı - Saygı Duruşu - Mehteran Gösterisi) Saat 13.00 - Açılış konuşmaları, Saat 13.15 - Halk oyunları gösterisi, Ahilik konulu tiyatro gösterisi, Yılın Ahisine Şed kuşatma töreni, hediye ve plaket töreni, Saat 13.30 - Hürriyet Meydanı’nda esnaf ve sanatkârların ürünlerinin sergi açılışı ve Ahilik pilavı ile yanıç ikramı, Saat 14.15 - Kamile Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün ziyaret edilmesi, Saat 15.00 - Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün ziyaret edilmesi, Berberler ve Kuaförler Odası tarafından her iki huzurevinde bakım etkinliğinin yapılması.

18 EYLÜL CUMA: Saat 12.00 - Bölge Trafik Müdürlüğü önünde seyir halindeki araçlar durdurularak ilimizin tanıtımı için Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nce leblebi ve broşür dağıtılması, Saat 13.00 - Cuma Namazında Akşemseddin Cami’nde ahirete irtihal etmiş şehitlerimiz ve ahi teşkilatı mensuplarına Mevlid-i Şerif okutulması, Saat 13.30 - Cuma Namazı sonrası; Ulu Cami, Akşemseddin Cami, Hıdırlık Cami, Huzur Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami, Esnaf Evleri Cami, Abdi Bey Cami’nde Ahilik pilavı ikramı. Saat: 14.00 – Şehit Emin Güner Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin ziyaret edilmesi ve ‘’Ahilik ve Edebiyat’’ konulu konferans verilmesi.

Muhabir: SELDA FINDIK