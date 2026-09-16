Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar’ın oturduğu “Hasip ile Nasip”, Yeşilçam’ın unutulmaz rekabetini günümüzün mizah anlayışıyla yeniden beyazperdeye taşıyor.

Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçın gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı film, 16 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak. Afişte Hasip ve Nasip’in sandık başındaki ezeli mücadelesi dikkat çekerken, başrol oyuncularına Ufuk Özkan ve Selim Erdoğan eşlik ediyor.

Çorum ve İskilip’te de çekimleri yapılan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Barış Başar, Mekin Sezer, Oğuzhan Mengübeti, Taner Ayyıldız, Emir Sefa Yıldırım, Berfin Tosuner ve Yağmur Dinç yer alıyor.

Muhabir: Haber Merkezi