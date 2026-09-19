Trendyol Süper Lig’de oynanan Arca Çorum FK – Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ardından Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık’tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Balçık, karşılaşmanın sonucundan ziyade sahada yaşananların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Hakem yönetimine tepki gösteren Balçık, mücadelenin Türk futbolu açısından üzücü olduğunu söyledi.

“Bize değil, Türkiye’ye yazık oldu”

Savaş Balçık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Arkadaşlar, Türkiye bence futbolu gördü burada. Çok üzücü bir futbol seyrettiniz. Sonuca bakmak gerekirse çok yazık olur. Bize değil, Türk futboluna yazık oldu.”

Karşılaşmanın yalnızca Çorum ve Alanyaspor arasındaki bir mücadele olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Balçık, hakem kararlarına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonuç değerlendirmesi burada Çorum ve Alanya değil. Bence burada Türkiye 0, hakem 1. TFF’nin bunu görmesi lazım artık. Yazık oluyor futbola.”