Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada üç gol de ikinci yarıda geldi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda Alanyaspor, 67. dakikada G. Makouta’nın golüyle 1-0 öne geçti. Çorum FK bu gole 76. dakikada J. Ramírez ile karşılık vererek skoru 1-1’e getirdi.

Beraberlik golünün yalnızca iki dakika ardından Alanyaspor yeniden üstünlüğü yakaladı. 78. dakikada Arda Usluoğlu’nun kaydettiği golle konuk ekip skoru 2-1 yaptı.

Kalan dakikalarda Çorum FK beraberlik için mücadele etse de sonuç değişmedi. Karşılaşma Alanyaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.