Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin 6.hafta maçında bugün Alanyaspor’u konuk edecek. Kırmızı-siyahlı takım, Antalya temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Lige istediği başlangıcı yapamayan ancak son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Arca Çorum FK, çıkışını Alanyaspor karşısında da sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Sahasında Eyüpspor’u 3-0 yenerek ilk galibiyetini, geçen hafta da Samsunspor’u 5-1 mağlup ederek ilk deplasman galibiyetini alan Arca Çorum FK, ligin kalburüstü takımlarından Alanyaspor karşısında da 3 puan alarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda teknik direktör Uğur Uçar tüm planları galibiyet üzerine yaptı.

Milli araya moralli girmek isteyen Arca Çorum FK’da Cengiz Ünder’in sakatlığı bulunurken, büyük ihtimalle oynayabileceği belirtildi. Takımda cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalarak önemli 2 puan daha kaybeden Alanyaspor’da ise teknik direktör Joao Pereira Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

7 puanlı Arca Çorum FK ile 8 puanı bulunan Alanyaspor arasında Çorum Şehir Stadı’nda oynayacak maçta Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Alper Akarsu düdük çalacak. Saat 17.00’de başlayacak maçta Akarsu’nun yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Yusuf Susuz ile İstanbul bölgesinden Selim Şenöz yapacak. Şanlıurfa bölgesinden Ömer Faruk Gültekin ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.