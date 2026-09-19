ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine kulüp forması hediye ettiklerini açıkladı.

Balçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmesi ve şehre aidiyet duygusu kazanması amacıyla öğrencilere ARCA Çorum FK formaları hediye ettiklerini belirtti.

Balçık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir şehrin sevgisi, en güzel çocukların kalbinde büyür.

Anasınıfı ve ilkokul sıralarındaki evlatlarımıza, birlik olmayı öğrensinler ve bir şehre ait olmanın onurunu yaşasınlar diye, şehrimizin gururu ARCA Çorum Futbol Kulübü formalarımızı hediye ediyoruz.

Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki, bugünün küçük taraftarları, yarın bu sevdayı, tribünlerde omuz omuza yaşatacak.

Bu forma sadece bir forma değil; şehrine, takımına ve renklerine duyulan aidiyetin ilk adımı…

Geleceğimize armağan olsun…"