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Bu sonucun ardından ev sahibi Çorum FK 3 puanda kalırken, konuk Alanyaspor ise puanını 6’a yükseltti.

İkinci yarıda konuk Alanyaspor oyuna ağırlığını koyarak önce Paulino arkasında da Hüseyin’in attığı golle maçı 3-1 kazanmasını bildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 PAF Ligi 6.hafta maçında Arca Çorum FK sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Kırmızı-Siyahlı gençler 13.dakikada Shına’nın golü ile 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Arca Çorum FK U19 takımı 19.dakikada Mahmut’un golüne engel olamadı. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

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