Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin 6.hafta maçında bugün Alanyaspor’u konuk edecek olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 496.kez puan mücadelesine çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 15.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 495 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 218 galibiyet, 132 beraberlik, 145 yenilgi alarak 786 puan toplarken, attığı 720 gole karşılık 529 gol yedi.

Çorum ekibi, 495 maçın 246’sını evinde oynadı. Bu maçlarda ise 130 galibiyet, 66 beraberlik, 50 mağlubiyet alan Arca Çorum FK hanesine 456 puan yazdırırken, 412 gol atıp 232 gol yedi.

Deplasmanda çıktığı 249 karşılaşmanın ise 88’ini kazanan Arca Çorum FK 66 beraberlik, 95 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 310 kez havalandırıp kalesinde 297 gole engel olamayan kırmızı-siyahlılar 330 puan topladılar.