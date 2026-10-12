2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde mücadele edecek Gençlik Mimar Sinan Spor Kulübü’nde fikstür çekiminin ardından yeni sezon hedefleri değerlendirildi. Teknik Sorumlu Hüseyin Eger, hazırlık süreci ve ilk hafta sahalarında karşılaşacakları Çankırı FK maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk haftasında iddialı ekiplerden Çankırı FK’yı ağırlayacaklarını belirten Eger, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini ifade etti. Yaklaşık iki aydır yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydeden Eger, “Takımımızı lige en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürdük. Yapılan çalışmalar neticesinde takımımızın mücadele gücüne ve sahaya yansıtacağı performansa güveniyorum” dedi.

Çorum ağırlıklı bir kadroyla mücadele edeceklerini vurgulayan Eger, şehrin futbol potansiyelini sahaya yansıtmayı ve kulübü en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergilemek istediklerini belirten Eger, Çankırı FK karşısında puan ya da puanlar almak için gereken mücadeleyi ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Ligde ciddi yatırımlar yapan ve önemli bütçelere sahip takımlarla karşılaşacaklarına dikkat çeken Eger, öncelikli hedeflerinin kalıcılık olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bu zorlu rekabet ortamında öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak ve kulübümüzün geleceği adına sağlam temeller atmaktır. Bununla beraber ortaya koyacağımız mücadele, takım ruhu ve disiplinli futbol anlayışıyla zaman içerisinde üst sıraları kovalayan bir takım kimliğine bürünmek istiyoruz.”

Mücadeleden vazgeçmeyen ve son düdüğe kadar savaşan bir takım oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Eger, sezonun uzun ve zorlu bir maraton olduğunun bilincinde olduklarını söyledi. Oyuncularına, yönetime ve camiaya güvendiğini belirten Eger, taraftar desteğinin de önemine değindi.

Eger, “Taraftarlarımızın ve şehrimizin desteğiyle hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ligde kalıcı olmak ve ardından üst sıraları zorlayan bir takım haline gelmek adına gereken mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Eger, yeni sezonun kulübe, Çorum’a ve tüm futbol camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.