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Bu sonucun ardından ilk 3 puanını hanesine yazdıran Kırmızı-Beyazlılar haftayı 3 puanla kapatırken, konuk Pars Akademi ise 1 puanda kaldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Akça Grup Osmancık Belediyespor sahasında Sivas temsilcisi Pars Akademi takımını konuk etti. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren üstün bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi 25-11, 25-11 ve 25-20’lik setlerle maçı 3-0 kazandı.

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