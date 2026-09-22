Çorum Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fatih Erdal, küçük esnaf ve sanatkârların artan maliyetler, vergi ve prim yükleri ile piyasadaki durgunluk nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirterek, esnafın yükünün hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Esnafın bugün yalnızca kazanç elde etmek için değil, işletmesini ayakta tutabilmek için mücadele ettiğini ifade eden Erdal, kira, hammadde, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışların yanı sıra vergi, BAĞ-KUR ve SGK yüklerinin de esnafın hareket alanını daralttığını söyledi.

Piyasadaki durgunluk ve tahsilat sorunlarının da esnafın yaşadığı sıkıntıları daha da ağırlaştırdığını dile getiren Erdal, kayıtlı ve sorumluluklarını yerine getiren işletmelerin kayıt dışı çalışanlarla rekabet etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

“AYRICALIK DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ”

Erdal, “Biz esnafımız için ayrıcalık istemiyoruz. Adalet istiyoruz, eşit şartlar istiyoruz, emeğin ve alın terinin korunmasını istiyoruz” dedi.

Mobilya sektörünün en önemli sorunlarından birinin de yetişmiş eleman ve çırak sıkıntısı olduğunu belirten Erdal, gençlerin yeniden mesleğe ve üretime yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdal, “Bugün tedbir almazsak yarın yalnızca usta bulmakta değil, üretimi sürdürecek gençler yetiştirmekte de zorlanacağız. Gençlerimizi yeniden mesleğe, sanata ve üretime yönlendirecek politikaların güçlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIN BEKLENTİLERİNE SOMUT KARŞILIK VERİLMELİ”

Esnafın finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini de belirten Erdal, vergi ve prim yüklerinin yeniden değerlendirilmesi, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

7200 prim günü, kademeli emeklilik ve staj mağduriyetleri gibi konularda esnafın beklentilerine artık somut karşılık verilmesini isteyen Erdal, bu sorunların çözümünün esnafın geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

“ESNAF BU ÜLKENİN TAŞIYICI GÜCÜDÜR”

Esnafın yaşadığı sorunların yalnızca işletme sahiplerini ilgilendirmediğini vurgulayan Erdal, şöyle devam etti:

“Çünkü mesele yalnızca birkaç iş yerinin meselesi değildir. Kepenk kapanırsa sadece bir esnaf kaybetmeyiz; bir meslek, bir istihdam kapısı ve yılların emeğini de kaybederiz.

Ahilik kültüründen aldığımız anlayışla biz, üretenin ve alın teriyle geçinenin yanında olmaya devam edeceğiz. Sorunları dile getirmekten de çözüm istemekten de vazgeçmeyeceğiz.

Esnaf yük değil, bu ülkenin taşıyıcı gücüdür. Esnafımız ayakta kalmalı ki üretim devam etsin, şehirlerimiz güçlensin, ekonomimiz büyüsün.”