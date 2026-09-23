1990’ların ortalarında kurulup yaklaşık 25 yıl sonra kapanan, o zamanki adı “Çorum Sanayici ve İşadamları Derneği” olan ÇORUMSİAD’ın yerine “Çorum Sanayici ve İş İnsanları Derneği” adıyla yeni bir dernek kuruluyor.

Bilindiği gibi kısa adı ÇOSİAD olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği, halen faaliyetini sürdürüyor. ÇORUMSİAD ise, Çorum’un tüm sanayici ve iş insanlarını bir araya getiren sivil toplum kuruluşu olacak.

Kısa adı ORKASİFED olan Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Semrin Kaleli ve Başkan Yardımcısı Pelin Tuğut, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler ve kuruluş yıldönümümüzü kutladılar.

Kaleli ve Tuğut’un verdikleri bilgiye göre, kuruluş işlemleri tamamlanmak üzere olan ÇORUMSİAD’ın Kurucular Kurulu, Semrin Kaleli, Pelin Tuğut, Semra Şahin, Murat Özdilekçi, Korcan Boya, Semih Alapala, Abdülkadir Kirdaban ve Mehmet Cem Elik’ten oluşuyor.

Çorum iş dünyasını tümüyle bir araya getirmek suretiyle ekonomik, sosyal, kültürel tüm sorunlara sahip çıkmayı ve Çorum’un haklarını koruma adına toplumsal bir “sivil toplum inisiyatifi” oluşturmayı amaçladıklarını belirten Semrin Kaleli, “Tüm Çorum’u kucaklamayı amaçlıyoruz” dedi.