Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 grupta oynanacak PGL maçlarının fikstürü online olarak saat 11.00’de başlayacak. Çorum temsilcisi Mimar Sinan’ın da maç programı belli olacak.

Mimar Sinan, yeni sezonda Ankara TKİ, Coffee De Madrid Başarı 2025 Spor Kulübü, Kahramankazan Belediye, Keçiören Belediyesi Bağlumspor ve Polatlı 1926 Spor (Ankara), Arıt Kayadibispor (Bartın), Aladağspor (Bolu), Eskişehir Demirspor, Safranboluspor (Karabük), Cide Belediye (Kastamonu), Hacılar Belediye (Kırıkkale) ve Sinopspor’la birlikte 7.grupta mücadele edecek.