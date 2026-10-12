Çorum’un karate sporundaki lokomotifi Çorum Belediyesi Spor Kulübü, Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Karate Ligi 3.Etap Müsabakalarında 35 madalya kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

10-11 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 3. Etap Müsabakalarına Çorum Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı damga vurdu. 42 kulüp ve 580 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Çorumlu karateciler, sergiledikleri üstün performans ve elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

Müsabakalar boyunca ortaya koydukları mücadele, disiplin ve kazanma azmiyle dikkat çeken Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 19 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak toplam 35 madalyayla organizasyonu tamamladı.

ŞAMPİYONLUK GELENEĞİ SÜRÜYOR

Elde edilen sonuçlarla 42 kulüp arasında genel klasmanda zirveye yerleşen Çorum Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırarak karate branşındaki başarısını bir kez daha tescilledi.

Arka arkaya gelen şampiyonluklar, sporcuların azimli çalışmalarının, antrenörlerin özverili gayretlerinin ve kulüp bünyesinde sürdürülen planlı antrenman çalışmalarının önemli bir karşılığı oldu.

ÇORUM KARATEDE ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Son dönemde katıldığı organizasyonlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Çorum Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, Ankara’da kazanılan şampiyonlukla Çorum’un spor alanındaki yükselişine bir kez daha katkı sağladı.

42 kulübün mücadele ettiği böylesine geniş katılımlı bir organizasyonda üst üste ikinci kez genel klasman şampiyonluğunun kazanılması, Çorum karatesinin geldiği seviyeyi gözler önüne serdi.

Kulübün hedefinin yalnızca ulusal organizasyonlarda başarı elde etmek olmadığı, aynı zamanda Türk karatesine yeni yetenekler kazandırmak ve uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğu vurgulandı.

TÜRE’DEN BAŞKAN AŞKIN’A TEŞEKKÜR

Karate İl Temsilcisi Samet Türe, elde edilen şampiyonluğun Çorum adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek sporcuları, antrenörleri ve başarıda emeği bulunan herkesi tebrik etti.

Türe, Çorum’da sporun gelişmesine sağlanan katkıların ve sporculara sunulan imkânların bu başarıların elde edilmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Çorum Belediye Başkanı Sayın Dr. Halil İbrahim Aşkın’a spora, sporculara ve karate branşına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

19 ŞAMPİYON ŞAMPİYON

Ankara’daki müsabakalarda, Elif Gökçe Beşikçi, Berrin Tüysüz, Bahadır Ek, Ecrin Berra Yıldırım, Ebrar Su Özdemir, Begüm Akpunar, Fatma Nur Kır, Hiranur Yıldırım, Elise Küçüktiryakioğlu, Nisa Alparslan, Miraç Aytekin, Elif Asel Doğan, Lina Eker, Asmin Hanım Solmaz, Ali Baran Cılız, Hira Nur Akar, Egemen Öztürk, Ülker Berinay Ertatlı ve Esen Batur şampiyon oldular.

7 GÜMÜŞ, 9 BRONZ

Sahra Altan, Sümeyye Karaman, Beyza Nur Doğan, İkra Alparslan, Elif Abacı, Zehra Erten ve Mustafa Efe Börekçi kilolarında ikinciliği elde ederken, Zeynep Erva Özer, Çağrı Özdem, Ada Acar, Zeynep Rukiye Kır, Zeynep Nur Kurtçu, Miraç Özeker, Abdullah Yağlı, Ramza Duzcu ve Dişeps Nejan Otman ise üçüncü oldular.