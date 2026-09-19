Olay, Ulukavak Mahallesi Güneşevler’de, Bekirbaba Parkı yakınlarında meydana geldi.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, motosikletle bölgeye gelen iki genç, parkın yanında duran bir motosikletin yanına yaklaştı.

Motosikletten inen gençlerden biri, park halindeki motosikletin üzerinde bulunan kaskı aldı. Kaskı başına takan genç, daha sonra arkadaşının kullandığı motosikletin arka koltuğuna binerek bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki gencin motosikletle bölgeye gelişi, kaskın alınması ve ardından olay yerinden uzaklaşmaları görülüyor.