Kaza 23 Ağustos'ta Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yağlı’ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Yağlı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yaklaşık bir aydır hastanede yaşam mücadelesi veren Ahmet Yağlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yağlı’nın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK