Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi

Şanlıurfa merkezli deprem, kent merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar, cadde, sokak ve parklara çıkarak beklemeye başladı.

Saha taramaları başladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), mülki idare amirleri ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını açıkladı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından şunları kaydetti:

"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedilmiştir. AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."