Yeni sezonda Çorum’u PGL’de temsil edecek olan Mimar Sinanspor, hazırlıklarını özel maçlarla sürdürüyor. Yeşil-Siyahlılar, beşinci hazırlık maçında Mimar Sinan Sahası’nda Afşinspor’u konuk etti.

Mimar Sinanspor karşılaşmaya Eren, Mustafa, Metehan, Oğuz, Buğra, Akın, Furkan, Fatih Serkan, Adal, Metin ve Emre ilk 11’iyle başladı. Afşinspor ise Emin, Murat Berk, Ahmet Can, Ömer, Enes, Berkay, Y. Emre, Cuma, Kadir, İrfan ve Yiğit 11’iyle sahaya çıktı.

YİĞİT AKYOL PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünde etkili bir futbol ortaya koyan Mimar Sinanspor, yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Konuk Afşinspor ise 32. dakikada hızlı gelişen atakta Çorumlu futbolcu Yiğit Akyol’un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Afşinspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İKİNCİ GOL DE YİĞİT’TEN

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Mimar Sinanspor beraberlik golü için baskısını artırırken, Afşinspor kontrataklarla etkili olmaya çalıştı.

55.dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yiğit Akyol, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-0’a taşıdı.

Kalan dakikalarda Mimar Sinanspor’un geliştirdiği ataklardan sonuç çıkmayınca karşılaşma Afşinspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SIRADAKİ RAKİP SORGUN

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Mimar Sinanspor, altıncı hazırlık maçına yarın (26 Eylül Cumartesi) çıkacak. Yeşil-Siyahlılar, saat 14.00’te Mimar Sinan Sahası’nda Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.