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Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül’ün bebek beklediklerini açıklaması, sevenlerini de sevindirdi. Çiftin sosyal medyadaki paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları sürpriz paylaşımla takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede ilgi gören paylaşımın ardından Ünder çiftine çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Arca Çorum FK’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile eşi Bilge Yenigül, bebek beklediklerini duyurdu.

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