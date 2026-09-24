Boğazkale’ye yapılacak olan 250 kişilik spor salonunun temeli atıldı. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar’ın da katıldığı temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma töreninde konuşan Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Girişimlerimiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilçemize kazandıracağımız 250 kişilik kapalı spor salonumuzun temelini attık. Gençlerimizi modern spor imkânlarıyla buluşturacak bu yatırımımızla Boğazkale’mizin spor altyapısını güçlendiriyor, geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sunuyoruz. Gençliğimize yapılan her yatırımı, Türkiye’nin yarınlarına atılan güçlü bir adım olarak görüyoruz. Boğazkale’mize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun!” dedi.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, “Bu yatırım; yalnızca bir spor salonu değil, çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşacağı, yeteneklerini geliştireceği, geleceğin sporcularının yetişeceği önemli bir eser olacaktır. Boğazkale’mizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, ilçemizin her alanda gelişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beye, Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ahlatcı ve Sayın Oğuzhan Kaya’ya, İl Başkanımız Sayın Yakup Alar beye Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese ilçemiz adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.