Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır.

Uğur Uçar’a, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonun 26.haftasında Hüseyin Eroğlu’nun yerine göreve getirilen ve kırmızı-siyahlı takımla 1.Lig play-off şampiyonluğu yaşayan Uğur Uçar, Arca Çorum FK’nın başında 23 maça çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, attığı 43 gole karşılık 23 gol yedi.