Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Basketbol 2. Ligi B Grubu’nda mücadele edecek Çorum Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

7 Eylül’de sezon hazırlıklarına başlayan Kırmızı-Siyahlılar, çalışmalarını Atatürk Spor Salonu’nda sürdürüyor. Çift antrenman programıyla sezona hazırlanan Çorum temsilcisi, lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

16 KİŞİLİK KADROYLA HAZIRLANIYOR

Yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi veren Çorum Belediyespor Kulüp Başkanı Adil Rahmi Balcı, hazırlıkların 16 kişilik kadroyla yoğun bir tempoda devam ettiğini söyledi.

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla güçlü ve iyi bir kadro oluşturduklarını belirten Balcı, oyuncuların antrenmanlardaki performansından da memnun olduklarını ifade etti.

HEDEF PLAY-OFF

Yeni sezona iddialı hazırlandıklarını vurgulayan Başkan Balcı, Çorum Belediyespor’un ligdeki öncelikli hedefinin Play-Off olduğunu kaydetti.

Kırmızı-Siyahlılar, sezon başlayana kadar Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştireceği antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

EKİN’İN EKİBİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz sezon takımın Başantrenörü olarak görev yapan Abdullah Emre Ekin’in yeni sezonda da görevine devam edeceği duyuruldu.

Ekin’in ekibinde yine geçtiğimiz sezon olduğu gibi antrenörlük görevini Ömer Mumcu üstlenirken, atletik performans antrenörlüğü görevine Onur Çağlan, İdari Menajer görevine Mustafa Metin getirilirken, Selahattin Özüpek’in ise fizyoterapist olarak görev alacağı açıklandı.

YENİ TRANSFERLER AÇIKLANDI

Yeni sezonda Çorum’u Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde temsil edecek olan Çorum Belediyespor’da yeni transferler de açıklandı.

Kulüp Başkanı Adil Rahmi Balcı, geçtiğimiz sezon Çayırova Belediyespor’da şampiyonluk yaşayan ve Galatasaray ile Euro CUP şampiyonu olan Beşiktaş altyapılı 31 yaşındaki Doğukan Şanlı’yı renklerine bağladıklarını ifade etti. Balcı ayrıca, Şanlı’nın yanı sıra TED Koleji takımından 31 yaşındaki Barış Çağan Özkan, Çorlu Belediyespor’dan 23 yaşındaki Mahir Paşa, Çiftlik Köy Spor Kulübü’nden 21 yaşındaki Evren Demirci ve Eskişehir Basket takımından 21 yaşındaki Emirhan Tohma’yı transfer ettiklerini duyurdu.

ALTYAPIDAN 6 OYUNCU

Çorum Belediyespor’da 5 yeni transferin yanı sıra geçtiğimiz sezon kadroda bulunan 5 oyuncu ile yola devam edileceği belirtilirken, altyapıdan da 6 oyuncunun kadroya dahil edildiği açıklandı.

Başkan Adil Rahmi Balcı, kulübün U18 takımında forma giyen oyunculardan Kuzey Öztürk, Emir Keskin, Yusuf Mert Karacaköylü, Mert Şahin, Asaf Erdem ve Boğachan Erkan’ı A takıma dahil ettiklerini duyurdu.