Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U14 ve U15 Gelişim Ligi 12.Grup 2.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Bolu 14 FK Spor Kulübü’nün konuğu oldu. Karaçayır 3 No’lu Sentetik Saha’da oynanan günün ilk maçında U14’ler rakibini 6-1 yenerken, aynı sahada oynanan günün ikinci maçında ise bu kez U15’ler maçı 7-2 kazandı.

Bu sonuçların ardından Çorum FK’nın U14 takımı ligdeki ilk galibiyetini alarak 3 puanı hanesine yazdırırken, Çorum FK U15 takımı ise ikide iki yaparak puanını 6’a yükseltti.

14 FK Spor U14: 1

Çorum FK U14: 6

SAHA: Bolu Karaçayır 3 No’lu.

HAKEMLER: Efe Berat İnce, Shno Fraidun, Sibelcan Dursun.

14 FK SPOR KULÜBÜ U14: Yasin, A.Selim, M.Aras, H.Enes, Emir, Rıza, Efe, Ö.Faruk, Salih, Yusuf Coşar, Yusuf Epçim.

YEDEKLER: İzzet, Eymen, Ömer Efe, Yağız, Hasan, İsmail Erdem, Yusuf Gürkan, Mehmet.

ARCA ÇORUM FK U14: Yiğit Aras, Resul, Salih, Alp, Remzi, Yusuf, Salim, Sami, Emir Efe, Yusuf Miraç, Kaan.

YEDEKLER: Yusuf Eren, Alperen, Ali Kerem, Çınar, İskender, Berat, Erdal.

GOLLER: Dk.15 Emir, Dk.22 ve 40+2 Kaan, Dk.26 Yusuf, Dk.68 Salih, Dk.71 Alperen (Çorum FK), Dk.21 Salih (14 FK Spor)

U14 FK Spor U15: 2

Çorum FK U15: 7

SAHA: Bolu Karaçayır 3 No’lu.

HAKEMLER: Cüneytcan Ulaş, Yusuf Karaçar, İbrahim Ünlü.

14 FK SPOR KULÜBÜ U15: Rüzgar, Oğuz, Batuhan, Umut Efe, Doruk, Emir, Mosawer, Cevat, M.Emir, Yusuf Aktan, Yusuf Yıldız.

YEDEKLER: Adem Can, S.Eren, Mustafa Said, Yağız, Ayberk, Poyraz.

ARCA ÇORUM FK U15: Efe Yağız, Yusuf, Sırat, Cemal, Gürol, Muhammet, Melih Efe, A.Buğra, Y.Emir, Kaan, Hamza.

YEDEKLER:Talha, Barış, Ali Emir, İlhan, Buğra, Mehmet, Sıraç, Ahmet Yavuz, Erdem.

GOLLER: Dk.8 ve 28 Y.Emir, Dk.21 ve 37 Muhammet, Dk.47 Hamza, Dk.53 Erdem, Dk.64 İlhan (Çorum FK), Dk.15 Yusuf Aktan, Dk.51 Cevat (14 FK Spor).