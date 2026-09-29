Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletleri Enerji Uzmanları Mesleki Ustalık Yarışması, 21-25 Eylül tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. TEDAŞ ev sahipliğinde, TDT Genel Sekreterliği ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (Elder) katkılarıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan ekipler katıldı.

“Kardeş Şebekelerde Ortak Akıl ve Mükemmellik” sloganıyla düzenlenen organizasyonda enerji uzmanları, gerçek saha operasyonlarını yansıtan uygulamalar üzerinden değerlendirildi. Teknik bilgi ve mesleki becerilerin yanı sıra ekip koordinasyonu ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum da yarışmanın değerlendirme kriterleri arasında yer aldı.

Yarışmanın saha uygulamasında ekiplerden, direk tipi dağıtım trafosunun yüksek gerilim tarafındaki arızalı sigortayı değiştirmeleri istendi. Katılımcılar, işlem öncesinde çevre güvenliğini sağlarken gerekli manevra ve mahalli topraklama işlemlerini de gerçekleştirdi.

Beş ülkeden temsilcilerin yer aldığı hakem heyeti; ekiplerin iş güvenliği kurallarına uyumu, ekipmanların doğru kullanımı, arıza tespit ve müdahale becerileri ile ekip içi koordinasyonunu değerlendirdi.

Muhabir: SELDA FINDIK

“EN DENEYİMLİ UZMAN EKİP” ÖDÜLÜ TÜRKİYE’NİNYarışma sonunda Türkiye’yi temsil eden YEDAŞ ekibi, “En Deneyimli Uzman Ekip” ödülüne layık görüldü. Ödül, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yakup Avan tarafından YEDAŞ ekibine takdim edildi.Yarışmanın yalnızca teknik becerilerin sergilendiği bir organizasyon olmadığını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, etkinliğin Türk Devletleri arasındaki enerji iş birliğinin geliştirilmesi açısından da önem taşıdığını ifade etti.Bilgi, “Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kardeş ülkelerden enerji uzmanlarıyla bir araya gelmek bizim için çok değerli. Ortak bağlarımızı, sahadaki bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak daha da güçlendiriyoruz. Bu yarışma, mesleki becerilerimizi ortaya koyarken birbirimizin uygulamalarından öğrenmemize ve enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmemize fırsat verdi. Türkiye’yi temsil eden ekibimizin ‘En Deneyimli Uzman Ekip’ ödülünü kazanmasından büyük gurur duyuyoruz” dedi.