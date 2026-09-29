UEFA Uluslar Ligi 4.Grup’ta yer alan Bosna Hersek ile Romanya, 2.hafta maçında karşı karşıya geldi. Romanya’da oynanan maça Ermin Mahmic ilk 11’de başlarken, yedek kulübesinde oturan Andrei Borza süre alamadı. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Bosna Hersek 4-2 kazanarak Bosna Hersek’in 4.golü 55.dakikada Mahmic’ten geldi. Bu dakikada Bajraktarevic’in sağdan yaptığı ortada şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Mahmic 63.dakikada yerini Demirovic’e bıraktı.

Bosna Hersek formasıyla 7.maçına çıkan Ermin Mahmic, gol sayısını 3’e çıkarttı. 21 yaşındaki 10 numara, diğer gollerini ise son Dünya Kupası’nda İsviçre ve Katar’a atmıştı.

Mahmic’in Arca Çorum FK formasıyla da 2 golü bulunuyor.

Öte yandan, puanını 4’e yükselten Bosna Hersek 2 Ekim’de sahasında 6 puanlı lider İsveç’i konuk ederken, aynı gün puansız Romanya da 1 puanlı Polonya ile deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan, Arca Çorum FK’nın deneyimli golcüsü Jesus Ramirez, Venezuela’nın Japonya ile oynadığı hazırlık maçında son yarım saatte forma giydi.

Japonya’nın Hiroshima’da oynanan maça yedek kulübesinde başlayan Ramirez 60.dakikada Castillo’nun yerine oyuna girerken, mücadeleyi Japonya 2-1 kazandı. Çekişmeli geçen maçta Ramirez’li Venezuela ikinci yarının ilk dakikasında Kelsy’nin golüyle öne geçerken, Japonya’ya galibiyeti getiren golleri 49 ve90+6’da penaltıdan Ueda attı.