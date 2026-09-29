Milli araya giren Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin geride kalan 6 haftalık bölümünde penaltı tablosunda dikkat çeken rakamlar yer alıyor. 3 puanla düşme hattında yer alan Göztepe, ligin en çok penaltı kazanan takımı olurken, geçen sezon 1.Lig’in en çok penaltı kullanan takımı Arca Çorum FK Süper Lig’deki ilk sezonunda henüz beyaz noktaya gidemedi.

8 TAKIM PENALTI ALAMADI

18 Takımlı Süper Lig’de geride kalan 6 haftalık bölümde Arca Çorum FK’nın yanı sıra Kocaelispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Erzurumspor FK, Konyaspor ve Eyüpspor henüz penaltı alamadı.

EN ÇOK PENALTI GÖZTEPE’YE

6 haftalık periyotta hakemler tam 19 kez beyaz noktayı gösterirken, İzmir temsilcisi Göztepe tam 5 penaltı ile tablonun ilk sırasında yer alıyor. Başakşehir 3 penaltı ile ligin en çok penaltı kazanan ikinci takımı olurken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Samsunspor 2’şer penaltı aldı. Amedspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Trabzonspor ise 1’er kez penaltı kullandılar.

Göztepe kullandığı 5 penaltının 3’ünü gole çevirirken, Başakşehir 3’te 3 yaparak en çok penaltı golü atan iki takımdan biri oldu. Beşiktaş 2, Samsunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Trabzonspor’un 1’er penaltı golü bulunurken, Amedspor kazandığı tek penaltıyı da kaçırdı.

ÇORUM FK PENALTIDAN 1 GOL YEDİ

Aleyhine en çok penaltı çalınan takımlar sıralamasında Trabzonspor, Göztepe ve Gençlerbirliği 3’er penaltı ile zirvede yer alırken, Konyaspor ve Gaziantep FK aleyhine beyaz nokta iki kez gösterildi. Arca Çorum FK’nın yanı sıra Galatasaray, Çaykur Rizespor, Amedspor, Eyüpspor ve Alanyaspor aleyhine ise 1’er kez penaltı verildi.

Arca Çorum FK aleyhine tek penaltı Beşiktaş maçında verildi. Beşiktaş, 6-2 kazandığı maçın 43.dakikasında Vlohovic’le kullandığı penaltıyı gole çevirdi.