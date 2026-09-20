İskilip’te yetişen ve milli takımlarda önemli dereceler elde eden Ferhat Yiğit, Yunus Emre Battal ve Kerim Uysal, Türk güreşinin lokomotif kulüplerinden Ankara İlbankspor’a transfer oldu.

Antrenör Adem Uysal nezaretinde, yıllardır altyapıda yapılan başarılı çalışmaların ve genç sporculara verilen emekler sonucu yetişen üç sporcunun aynı kulüpte buluşması, ilçenin güreş altyapısı adına önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ferhat Yiğit ve Kerim Uysal Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü’nde, Yunus Emre Battal ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde güreş hayatını sürdürüyordu.