Arca Çorum FK’nın 4.turdan itibaren dahil olacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının tarihlerinde, İstanbul’da oynanacak İspanya Süper Kupa maçları nedeniyle değişikliğe gidildiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan Çeyrek Final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir.

Çeyrek Final karşılaşmaları, 2 - 6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır.

Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.