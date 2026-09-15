BEM-BİR-SEN Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin ve Huriye Şahin’in kızları Kübra ile Nermin ve Rafet Abdal’ın oğulları Muzaffer, düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Çorum’da Altınkaya Arena’da gerçekleştirilen düğün merasimine AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Faruk Özyılmaz ve Davut Ak, Memur-Sen İl Temsilcisi Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş, Memur-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler Şahin ve Abdal ailelerini kutlayarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ