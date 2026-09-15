Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin ağabeyi Abdullah Gayretli, hayatını kaybetti.

Abdullah Gayretli’nin vefatı, ailesi ve yakınları başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Türkler Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odası başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi