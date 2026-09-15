Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, eğitim alanında atılan olumlu adımların sürdürülmesi ve çözüm bekleyen sorunlara kalıcı düzenlemeler getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının eğitim çalışanları, öğrenciler ve veliler için hayırlı olmasını dileyen Fatih Okumuş, eğitimde yaşanan sorunların yalnızca okulların açıldığı dönemlerde gündeme gelmemesi gerektiğini belirtti. Okumuş, yeni dönemin temel yaklaşımının “olumlu adımlarda istikrar ve çözüm odaklılık” olması gerektiğini ifade etti.

PISA 2025 sonuçlarında Türkiye’nin fen, matematik ve okuma becerilerinde kaydettiği ilerlemeye dikkat çeken Okumuş, ortaya çıkan tabloda öğretmenlerin emeğinin önemli payı bulunduğunu söyledi. Bununla birlikte bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı farklılıklarının devam ettiğine dikkat çeken Okumuş, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirecek yeni adımlara ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mülakat sürecinden etkilenen öğretmenlere yönelik PIKTES üzerinden geliştirdiği çözüm, mazerete bağlı yer değişikliği hakları ve sözleşmeli öğretmenlere yönelik düzenlemeleri olumlu bulduklarını belirten Okumuş, öğretmen istihdamında halen çözüm bekleyen başlıklar bulunduğunu söyledi.

Okumuş, ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmesini, kadrolu istihdamın esas alınmasını ve sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılmasını talep etti. Sözleşmeli istihdamın özellikle aile bütünlüğü açısından sorunlara yol açabildiğini ifade etti.

Eğitim çalışanlarının ekonomik şartlarına da değinerek yüksek enflasyon karşısında alım gücünün korunması amacıyla seyyanen zam yapılması gerektiğini kaydeden Okumuş, gelir vergisinin kamu çalışanları için yüzde 15’e sabitlenmesini, ek ders birim ücretlerinin en az iki katına çıkarılması gerektiğini, ayrıca eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin yalnızca öğretmenlere değil, tüm eğitim çalışanlarına verilmesi talebini dile getirdi.

Okullarda şiddete karşı yeni tedbirler isteyerek okul yöneticiliği için profesyonel meslek modeli önerisinde bulunan Okumuş, öğretmen kökenli yöneticilerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik haklarının da korunması gerektiğini kaydetti.

Memur ve hizmetlilerin taleplerini sıralayan Okumuş, daha önce aldıkları bazı eylem kararlarının devam ettiğini ve çalışma barışını güçlendirecek adımlar beklediklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR