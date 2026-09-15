Gerçekleştirilen düğün merasimine AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya da katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, düğün töreninin ardından yaptığı paylaşımda Buse ve Yavuz Selim’i tebrik ederek genç çifte bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diledi. Kaya, aileleri de kutlayarak genç çifte “iki cihan saadeti” temennisinde bulundu.

Muzaffer Yıldırım kızının hayatındaki en güzel başlangıçlardan birine birlikte şahit olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dost ve yakınlarına teşekkür etti.

2020 yılında ruhsatını alan Avukat Buse Yıldırım 2023 yılında Ankara 1. Bölge AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı olmuştu.

Muhabir: Haber Merkezi