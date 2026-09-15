Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, partisinin 15. Olağan İl Kongresi’nde “Terörsüz Türkiye” hedefi, Cumhur İttifakı, teşkilat çalışmaları ve gençlere yönelik mesajlar verdi. Çıplak, “Terörsüz Türkiye; taviz değildir, teslimiyet değildir, terörle pazarlık hiç değildir” dedi.

MHP Çorum İl Teşkilatı’nın 15. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Çıplak, kongreye katılan partililer, Cumhur İttifakı temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmasına birlik ve beraberlik vurgusuyla başlayan Çıplak, Çorum’u toplumun farklı kesimleriyle birlikte büyük bir aile olarak gördüklerini belirterek, “Bizim siyasi anlayışımızın temelinde kavga değil kardeşlik, ayrışma değil birlik vardır” ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Çıplak, yaptığı konuşmada “Terörsüz Türkiye” hedefinin taviz veya teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, “Terörün ve terör örgütlerinin tasfiye edildiği, silahın sustuğu, devlet otoritesinin vatanımızın her karış toprağında tartışmasız hâkim olduğu büyük ve güçlü Türkiye hedefidir” dedi.

MHP'nin siyasi anlayışının temelinde “kavga değil kardeşlik, ayrışma değil birlik” bulunduğunu belirten Mehmet İhsan Çıplak, Çorum'u Alevi-Sünni, genç-yaşlı, işçi-memur, çiftçi-esnaf ayrımı yapmadan bir bütün olarak gördüklerini söyledi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE BÜYÜK

VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİDİR”

Konuşmasının önemli bölümünü “Terörsüz Türkiye” hedefine ayıran MHP İl Başkanı Çıplak, terör sorununun Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Çıplak, şunları kaydetti: “Terörsüz Türkiye; taviz değildir, teslimiyet değildir, terörle pazarlık hiç değildir. Terörsüz Türkiye; terörün ve terör örgütlerinin tasfiye edildiği, silahın sustuğu, devlet otoritesinin vatanımızın her karış toprağında tartışmasız hâkim olduğu, çocuklarımızın geleceğe korkuyla değil umutla baktığı büyük ve güçlü Türkiye hedefidir.”

Şehitlerin ve gazilerin hatırasına vurgu yapan Mehmet Çıplak, terörle mücadelede taviz verilmemesi gerektiğini savundu.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Mehmet İhsan Çıplak, konuşmasında Cumhur İttifakı'nın çalışmalarına da değindi. Cumhur İttifakı'nın yalnızca seçim dönemlerinde kurulan bir ortaklık olmadığını ifade eden Çıplak, ittifakın “devletin bekası söz konusu olduğunda siyasi hesapları bir kenara bırakabilmenin ve milli meselelerde aynı istikamete bakabilmenin adı” olduğunu söyledi.

Çorum'da Cumhur İttifakı kapsamında il başkanları, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle düzenli toplantılar yaptıkları aktaran Çıplak, kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirtti.

Çıplak, “Çorum'a ayırmadan, ayrıştırmadan hizmet etmek için mücadele ediyoruz” dedi.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINA VURGU

Partisinin teşkilat çalışmalarının seçim dönemleriyle sınırlı olmadığını belirten Çıplak, köy ziyaretlerinden esnaf buluşmalarına kadar vatandaşlarla sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Yerel yönetimlerde görev yapan belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile sandık görevlilerine teşekkür eden Çıplak, elde edilen başarılarda teşkilat mensuplarının emeğinin bulunduğunu söyledi.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'ya da özellikle teşekkür eden Çıplak, teşkilata verdiği destek nedeniyle Kayrıcı'ya şükranlarını sundu.

GENÇLERE “EMANET” MESAJI

Konuşmasının bir bölümünü gençlere ayıran MHP İl Başkanı Çıplak, ülkücü hareketin geleceğinin gençlere emanet olduğunu belirtti.

Gençlik yıllarında kendisinin de teşkilat çalışmalarında görev aldığını anlatan Çıplak, gençlere hitaben, “Bu dava sizlere bırakacağımız en kıymetli emanettir” ifadelerini kullandı.

Tarih bilincinin önemine dikkati çeken Çıplak, “Kökünü unutan ağaç kurur; tarihini unutan millet ise geleceğini başkalarının yazmasına mahkûm olur” dedi.

Gençlerin ilerleyen dönemde teşkilatın sorumluluğunu üstleneceğini belirten Çıplak, “Üç hilalli bayrağı bizden teslim alacak ve Allah'ın izniyle çok daha ileriye sizler götüreceksiniz” diye konuştu.

“GÖREVLER GEÇİCİ,

HİZMET KALICIDIR”

Siyasi görev ve makamların geçici olduğunu ifade eden Çıplak, teşkilat mensuplarının geride bıraktıkları hizmetlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çıplak, “Kaç yıl başkanlık yaptığımız sorulmayacak. Kaç fotoğrafta göründüğümüz, kaç kişinin bizi alkışladığı sorulmayacak. ‘Bu davaya ne kattın?’ diye sorulacak. Kaç gönül kazandığımız sorulacak” ifadelerini kullandı.

Görevi devrederken emaneti aldığından daha güçlü şekilde teslim etmeyi amaçladığını belirten Çıplak, bunun kendisi için en büyük makam ve şeref olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının sonunda dua eden Çıplak, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, devletin güçlü, milletin huzurlu ve ordunun kuvvetli olması temennisinde bulundu.

Şehit ve gazileri de anan Çıplak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için sağlık ve uzun ömür dileğinde bulundu. Çıplak, MHP Çorum İl Teşkilatı'nın 15. Olağan İl Kongresi'nin partiye, Çorum'a ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini dileyerek “Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi