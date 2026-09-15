Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençlerle bir araya geldiği "Gençlik Buluşmaları" programında "Terörsüz Türkiye" sürecine ve "Mekke Ortak Savunma Antlaşması"na ilişkin mesajlar verdi.

"5-1 kazanan Çorum FK, Samsunspor'a ayıp etti"

Çorum'dan katılan bir öğrencinin memleketini söylemesi üzerine Çorum FK'nın Samsunspor'u deplasmanda 5-1 yenmesine ilişkin "Ayıp ettiniz" diyerek espri yapan Erdoğan, hem bu maç hem de torunlarıyla yaptığı oyuncak alışverişine değindi. Erdoğan, "Dün akşam ayıp ettiniz ya. Ne yaptınız siz Samsun'u? Samsun'u 5-1 mi yendiler? Çorum Samsun'u 5-1 yendi değil mi? Nerede? Hem de Samsun'da. Az önce başkan da durumu söyledi." ifadesini kullandı.