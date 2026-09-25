Arca Çorum FK Spor Psikoloğu Deniz Kömürcü, yaklaşık 1,5 aylık görev sürecinin ardından kulübe veda ettiğini açıkladı.

Kömürcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük bir heyecanla başladığı Çorum FK macerasının yeni başlangıçlara kapı araladığını belirterek, görev süresi boyunca kendisine yaşatılan güzel anılar için teknik ekip, futbolcular ve tesis çalışanlarına teşekkür etti.

Kömürcü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 1,5 ay önce büyük bir heyecanla başladığım Çorum FK maceram bugün itibarıyla farklı maceraların başlangıcı adına sona eriyor.

1,5 aylık süreçte bana yaşattıkları güzel anlar için tüm teknik ekibe, karakterleri müthiş oyuncu grubuna, tesisteki tüm çalışan büyüklerim/küçüklerime çok çok teşekkür ediyorum.

Hoşçakal Çorum, farklı mecralarda ve farklı konumlarda görüşmek üzere."