Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının tamamlanmasıyla birlikte PFDK sevkleri açıklandı.
Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Alanya maçı sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Ayrıca kırmızı siyahlılar "çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.
Muhabir: Haber Merkezi