Profesyonel liglerdeki 15.sezonunu geçiren Arca Çorum FK’da Uğur Uçar’la yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Burak Yılmaz getirildi. Burak Yılmaz kırmızı-siyahlı takımın 29. Teknik direktörü oldu.

ÇORUM FK’YI ÇALIŞTIRAN HOCALAR

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Arca Çorum FK’da bugüne kadar 28 farklı teknik adam görev yaptı. Bu isimler sırasıyla şöyle: Hayrettin Gümüşdağ, Halit Kılıç, Sedat Özbağ, Hakkı Öztabağ, Mustafa Altındağ, Yavuz İncedal, Fahrettin Sayhan, Serdar Bozkurt, Gürses Kılıç, Yusuf Tokuş, Cüneyt Biçer, Selim Sümer, Mehmet Aurelio, Ersin Küçükoğlu, Bahri Kaya, İsmail Güldüren, İsmet Taşdemir, Aykan Atik, Ahmet Yıldırım, Ergün Penbe, Mert Nobre, Tahsin Tam, Serkan Özbalta, Tuncay Şanlı, Can Güçer, Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu ve Uğur Uçar.

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Arca Çorum FK’da bugüne kadar 28 farklı teknik adam görev yaptı. Fahrettin Sayhan, Ersin Küçükoğlu, Bahri Kaya ve Tahsin Tam 2’şer kez göreve getirilen isimler oldular.

TEKNİK DİREKTÖR ‘EN’LERİ

Teknik direktörler arasında tam sezon görev yapan tek isim 2014-2015 Sezonunda Yavuz İncedal olurken, İsmail Güldüren 1 maçla “en kısa süre çalışan teknik direktör”, kamp döneminde takımın başında yer alan ve sezon başlamadan yolların ayrıldığı Aykan Atik “hiç maça çıkamayan teknik direktör” oldu.

57 maçla “En çok maça çıkan teknik direktör” olan Serkan Özbalta 486 günle “en uzun süre görevde kalan teknik direktör” olarak da kulüp tarihine geçti.

EN ÇOK DEĞİŞİM YAŞANAN SEZONLAR

Arca Çorum FK, en çok teknik direktör değişikliğini 2013-2014, 2018-2019 ve 2025-2026 Sezonlarında yaptı. Kırmızı-siyahlı takım bu 3 sezonda da 4’er teknik direktör değiştirirken, 2017-2018 ve 2024-2025 Sezonlarında ise 3’er kez teknik direktör değişikliğine gitti.